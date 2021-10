The Brew Society proeft letterlijk hun succes

The Brew Society in Heule bestaat vijf jaar en laat iedereen letterlijk proeven van hun succes. Na een moeilijke periode voor alle brouwers komt de bierconsumptie weer op gang. Voor Open Bedrijvendag heeft de brouwerij een exclusief brouwsel in de tank gestoken.

In Heule brouwt The Brew Society het Martha-bier met lokale ingrediënten, zoals Poperingse hop. De brouwerij exporteert het bier naar Rusland, China en Japan. Zelfs Nederland is er dol op, maar in Heule zelf is de brouwerij nauwelijks bekend.

Vandaag krijgt de bezoeker een unieke kans om het groene bier te proeven. “Het is niet groen van kleur, maar het is nog niet afgewerkt om op les of in het vat te gaan. We hebben hierboven een tank van 12000 liter, die rechtstreeks via een leiding verbonden is met onze tapinstallatie”, zegt Björn Desmadryl van The Brew Society. Daarnaast stelt de Heulse brouwerij nu ook het traditioneel West-Vlaams oud bruin bier samen, maar dat moet één à twee jaar rijpen op eikenhouten vaten.