Brexit: akkoord over visserij ondermijnt zekerheid toekomst

Er is dan toch een akkoord voor de visserij in het brexitdealakkoord.

De visserij was het grootste struikelblok, maar ook dat probleem is van de baan.

De Belgische vissers zullen nog enkele jaren in Britse wateren mogen vissen. Over de details van het akkoord is nog niks bekend, maar zeker is dat de Europese vissers zullen moeten inleveren. Zowat 25 procent van hun omzet moeten ze teruggeven aan de Britten.

De Belgische visserijsector is zeer afhankelijk van de visvangst in de Britse wateren, zeker voor de duurdere soorten zoals tong. Wat er na die vijf en een half jaar zal gebeuren, dat blijft koffiedik kijken. De deal is een oplossing op korte termijn. Hoeveel onze vissers terug zullen moeten betalen is nog niet uitgeklaard.