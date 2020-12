Brexit: Draaiboek om mobiliteit in goede banen te leiden

Er is nu een draaiboek klaar om de mobiliteit in West-Vlaanderen in goede banen te leiden als het tot een verkeerschaos zou komen door de brexit.

Frankrijk heeft onlangs nog een noodplan ingeoefend waarbij de vrachtwagens aan de grens in Ghyvelde afgeleid worden en dat leidde tot ellenlange vrachtwagenfiles aan de Westkust. Bij ons zullen de vrachtwagens richting Frankrijk in Nieuwpoort rechtsomkeer moeten maken wanneer alles zou dichtslibben. Het vrachtverkeer wordt dan naar de E17 in Rekkem omgeleid.

Carl Decaluwé, gouverneur: "Op de A18, vanaf de Franse grens, kunnen we toch zo’n 3400 vrachtwagens stockeren en eventueel afleiden naar beneden als het nodig is, naar Rekkem toe. Of als we voelen dat het moeilijk is, kunnen we op voorhand in Nieuwpoort vrachtwagens terugsturen. De ambitie is om zoveel mogelijk het verkeer draaiende te houden."

Er is ook een akkoord om in nood vrachtwagens op de E40 al in Oost-Vlaanderen naar een tijdelijke parking te leiden. Verwacht wordt dat mogelijk 6000 tot 7000 vrachtwagens richting Zeebrugge rijden.