Brexit: miljoen euro steun voor West-Vlaamse bedrijven

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) trekt één miljoen euro steun uit voor West-Vlaamse initiatieven in het kader van de brexit.

Tot begin april kunnen er vanuit de sectoren voeding, kunststoffen, rubber en textiel en machinebouw projecten ingediend worden in het kader van een internationale strategie. De steun wordt voorzien omdat die sectoren in West-Vlaanderen het grootste risico lopen op het vlak van export- en banenverlies.

Voor West-Vlaanderen maakt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling één miljoen euro vrij voor de meest kwetsbare sectoren naar aanleiding van de brexit. Bedrijven kunnen zich tot 21 februari aanmelden en hebben dan tot 3 april tijd om een uitgewerkt projectvoorstel indienen.

West Deal

Er komen verschillende projecten in aanmerking voor steun. Daarbij horen projecten die aanpassingen van bedrijfsstrategieën voor ogen hebben, projecten die filialen van internationale bedrijven in West-Vlaanderen moeten houden en projecten die buitenlandse bedrijven aantrekken.

Geselecteerde projecten moeten ook passen in het bestaande strategisch plan 'West Deal'. Dat is een plan van de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM die een duurzame economie in West-Vlaanderen wil realiseren. Eens alle dossiers afgesloten zijn, zal duidelijk zijn hoe veel bedrijven steun zullen ontvangen.