Brexit zorgt voor 10% minder Britse toeristen

Het aantal Britse toeristen naar onze provincie is in het eerste kwartaal gedaald met zo’n tien procent.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht uit Brugge opvroeg bij Westtoer.

Het parlementslid wijt de terugval aan de brexit en stelde hierover vanmiddag vragen aan de bevoegde minister Ben Weyts. Volgens Annick Lambrecht zal Vlaanderen grote inspanningen moeten doen om zichzelf als trekpleister in de verf te zetten, zeker na de brexit.

De daling is het meest te merken in Brugge en het Brugse Ommeland, waar het aantal Britse overnachtingen tot zo’n 16 procent daalt (nvdr in Brugge met 13% in het Ommeland met 16%) .

In de Westhoek is er een daling van 11%. Lambrecht dringt aan op promotie en informatie en vraagt de regering om een zo eenvoudig mogelijk in- en uitreizen te garanderen.