Brexitakkoord of niet? Bang afwachten voor Belgische vissers

Als er tegen het einde van de maand geen Brexitakkoord is mogen de Belgische vissers niet meer vissen in de Britse wateren. Het is één van de struikelstenen in de onderhandelingen tussen de Britten en de Europese Unie. Het overleg is ondertussen hervat.

Zoals de zaken er nu voorstaan is de kans groot dat vanaf 1 januari een groot deel van de Belgische vissersvloot aan de kaai moet blijven liggen. Als er tegen het eind van de maand geen Brexitakkoord is, mogen de Belgische vissers niet meer vissen in de Britse wateren.

Overleg hervat

Na een onderbreking van twee dagen is het slepende overleg hervat over een Brits-Europees handelsverdrag na de Brexit. Nadat de onderhandelingen in Londen waren vastgelopen, gingen ze zondag in Brussel verder, zo bevestigde een woordvoerder van de Europese Commissie.

Om de gesprekken weer vlot te trekken, sprak de Britse leider Boris Johnson zaterdag telefonisch ruim een uur met Europees leider Ursula von der Leyen. Zij maakten bekend dat de meningsverschillen niet waren overbrugd, maar dat het beraad zondag weer verder zou gaan.

Het handelsverdrag moet vanaf 1 januari 2021 voorkomen dat de handel tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië op grote barrières stuit.

Lees ook: