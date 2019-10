Brexitakkoord: voorlopig verandert er niets

Er is een overgangsperiode tot eind 2020 en in die tijd wordt onderhandeld over douanerechten bijvoorbeeld. Het akkoord dat vandaag voorligt is wel goed voor onze vissers. Zij kunnen blijven vissen in Britse wateren.

Vraag is maar natuurlijk of het Britse Lagerhuis het akkoord dit weekend goedkeurt. Anders is het opnieuw naar af. Met eventueel zelfs een nieuw referendum.

Werkgevers verheugd

Werkgeversorganisatie VOKA is tevreden. “We pleiten al jaren voor een onderhandeld akkoord en zijn blij dat dit er op de valreep gekomen is. Dit is goed voor onze West-Vlaamse bedrijven”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “Hopelijk wordt er in het weekend een meerderheid gevonden in het Britse Lagerhuis om het akkoord snel uit te voeren. Indien dit niet lukt, moet verder overleg ertoe leiden dat een harde brexit vermeden wordt, anders staan er 28.000 jobs en 7,4 miljard euro toegevoegde waarde op het spel voor de Vlaamse ondernemingen.