Brielen reageert verdeeld op plannen N8

Het is een reeks conclusies of voorstellen, die gebundeld zijn na overleg met buurtbewoners, handelaars, politici en het Agentschap Wegen en Verkeer.

In de dorpscentra van Hoogstade, Oostvleteren en Woesten komen er infrastructurele maatregelen om de verkeersleefbaarheid te verbeteren. In Brielen is de weg te smal en daar komt er een omleidingsweg. We gingen eens polsen bij de inwoners van Brielen wat zij ervan vinden.

Robin Demey: “ Zo’n weg rond Brielen zou zeker goed zijn om het centrum wat te ontlasten. Dat zou zeker niet slecht zijn.”

Doodsteek middenstand

Maar lang niet iedereen denkt er zo over. Volgens bakker Vienne is de oplossing eenvoudig: “Ban het zwaar verkeer op de N8. Internationaal vrachtverkeer kan omgeleid worden, ook via de autosnelweg in Frankrijk.” Een omleidingsweg rond Brielen ziet hij niet zitten. “Dat is de doodsteek voor de middenstanders. Dat kunnen we beter stoppen. Is dat dan een leefbaar Brielen, als er geen middenstanders meer zijn?”

Magda Mabesoone vreest dan weer dat haar woning zal onteigend worden voor de aanleg van een ringweg. “Ze praten er al 50 jaar van. Dus als ze er nog eens 50 jaar van praten, dan kunnen ze doen waar ze zin in hebben. Er zal nog niet snel iets gebeuren. Het zijn weer verkiezingen. Ze beloven weer van alles en ze babbelen weer veel.”

Het zal sowieso nog enkele jaren duren. Eerst moet uitgemaakt of de omleidingsweg er komt, waar hij komt en dan moet er nog een ruimtelijke uitvoeringsplan worden opgesteld.

