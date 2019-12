Brihang en Het Zesde Metaal in West-Vlaamse Back tot Back

Eén van de hoogtepunten zondag op de Warmste Week was zonder twijfel het Back tot Back-concert dat Het Zesde Metaal en Brihang brachten in fuifzaal Départ. Een optreden met als goede doel De Muziekbank van het Streekfonds.

20.000 euro voor De Muziekbank

De Muziekbank is een initiatief dat muziekinstrumenten inzamelt voor kinderen met muzikale talenten of kriebels maar die dat dure instrument zelf niet kunnen betalen omdat ze in kansarmoede leven. Zo gingen Brihang en Wannes Cappelle ook langs in het asielcentrum van Langemark-Poelkapelle waar enkele kinderen door muziek hun moeilijke situatie proberen een plaats te geven. Het optreden bracht 20.000 euro op. (Lees verder onder de foto)

West-Vlaamse 'Back tot Back'

Wannes Cappelle en zijn Zesde Metaal openden het concert in Départ met 'Ier bie oes'. Het is dan ook een thuiswedstrijd voor de Wevelgemnaar. Ook de nieuwe plaat 'Skepsels' kreeg zijn plaats met onder meer 'Tid van Ton'. Een echte 'Back to Back' werd het toen Brihang plots op het podium kwam om midden in de hit "Noa de wuppe" in te pikken en er rappend zijn muziek aan toe te voegen. (lees verder onder de foto)

Serieus steentje

Als tweede kwam Brihang Départ in vuur en vlam zetten. De Knokke-Heistenaar heeft met zijn levensechte teksten duidelijk heel wat gevoelige snaren weten te raken. Met de steun van het Kortrijkse NTrek bracht Brihang een erg afwisselende set. 'Balanceren' deed hij van op een ladder midden het publiek. De afsluiter was helemaal raak toen eerste Brihang en daarna een rappende Wannes Cappelle, met een serieus steentje in z'n schoen, de Départ deden ontploffen.