Brihang rapt in Brugge voor volle Cactus Club

Rapper Brihang trad gisterenavond op in de Cactus Club in Brugge.

Boudy Verleye, beter bekend als Brihang stelde in Brugge zijn nieuwe album Casco voor. De Cactus Club was volledig uitverkocht voor de komst van de rapper. Ook zijn optredens in Knokke en Kortrijk begin volgend jaar zijn al uitverkocht.