Britse prinses Anne herdenkt Wapenstilstand in Ieper

Dag op dag 99 jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Sinds 1928 blazen de klaroeners in Ieper elke dag de Last Post. Normaal doen ze dit om 20u ‘s avonds, maar op Wapenstilstand worden de gesneuvelden om 11u herdacht tijdens een bijzondere plechtigheid.

Dit jaar gebeurt de Last Post in bijzijn van de Britse prinses Anne Mounbatten-Windsor, de zus van kroonprins Charles. Ze is de oudste dochter van Brits koningin Elizabeth II en prins Philip. Naast de Last Post bijwonen, bezoekt de prinses ook enkele herdenkplaatsen van de Commonwealthlanden.

Prinses Anne bracht ook een bezoek aan het Talbot House in Poperinge. Na een korte rondleiding aan het huis heeft prinses Anne een ontmoeting gehad met het personeel, de huisbewaarders en de Belgische en Britse leden van de vzw Talbot House. Bij die gelegenheid reikte de prinses ook het ereteken ‘Member of the British Empire’ uit aan Jan Louagie, sedert 1982 secretaris van vzw Talbot House. Deze onderscheiding erkent niet alleen zijn verdiensten, maar wordt tegelijk beschouwd als een stimulans voor de personeelsleden en de vele vrijwilligers die zich dag na dag inzetten voor het behoud van dit waardevol cultureel erfgoed.