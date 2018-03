Britse touroperators bezoeken zelf eens de Westhoek

Een veertigtal Britse touroperators houdt een tweedaagse verkenning in de Westhoek. Ze bezoeken de belangrijkste historische locaties van de Eerste Wereldoorlog.

De herdenkingsperiode van 100 jaar eerste wereldoorlog loopt af en zo’n promoreisje is bedoeld om nog maar eens duidelijk te maken wat de regio te bieden heeft. Vandaag stond een bezoekje aan Ieper op het programma.

Matti Vandemaele (Peace Village Mesen): "De herdenkingsjaren zijn bijna voorbij en er is de brexit. Toch willen we de Westhoek blijven promoten als aantrekkelijke bestemming voor Britse scholen. Daarom zetten we dit jaar, samen met Vistit Flanders en P&O twee promotiereizen op. Tijdens die reizen zijn er veel bezoeken, zodat de mensen die de Westhoek ‘moeten verkopen’ een goed beeld hebben van wat deze streek te beiden heeft."

Karen Roebuck (Toerisme Vlaanderen) vreest alvast geen instorting van de markt. De schoolreisjes naar de Westhoek zijn al generaties een traditie. Veel zal afhangen van de waarde het Britse pond, zegt ze.