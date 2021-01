Britse variant duikt ook op in Wingene: 4 mensen besmet

Het gaat voorlopig om geïsoleerde gevallen en dus niet om een uitbraak in een school of woonzorgcentrum. Van de vier besmette gevallen zijn er twee vastgesteld in twee bedrijven. De andere twee zijn in familieverband. Burgemeester Lieven Huys: 'De mensen zijn allemaal thuis in zelfisolatie. Er is geen enkele reden tot paniek, dat wil ik heel sterk benadrukken. Die gevallen bevinden zich niet in de scholen en de woonzorgcentra. Extra maatregelen zijn niet nodig. De scholen blijven gewoon open. En in de beide woonzorgcentra is een striktere toepassing van de bezoekregeling. De bewoners zijn al gevaccineerd. We willen geen risico nemen.'

De Britse variant is besmettelijker dan het gewone coronavirus, al zijn de ziekteverschijnselen dezelfde. Wingene dringt er bij de inwoners wel op aan om extra waakzaam te zijn.