Britse verstrenging asielbeleid: gevolgen?

Het aantal transmigranten langs onze kust neemt terug toe. Ook in Groot-Brittannië merken ze een stijging in het aantal mensen die voor de kust strandden met krakkemikkige bootjes of migranten die zich op containerschepen verschansen.

In Londen hebben ze nu beslist om het asielbeleid te gaan verstrengen. Alle transmigranten die illegaal de oversteek maken, zullen worden geweigerd. Wat de precieze gevolgen zullen zijn voor ons, valt nog af te wachten. Gouverneur Carl Decaluwé ontvangt volgende week een Britse delegatie. Daarna zou er meer duidelijkheid moeten zijn.