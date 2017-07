Britten gaan niet meer voor onze kust vissen

De Britse regering heeft aangekondigd dat ze uit de conventie van Londen van 1964 over visserij stapt. Dat wil zeggen dat wij niet meer voor de kust van Engeland mogen vissen, maar ook omgedraaid zullen we hier geen Britse vissers meer zien.

Naar de geest van de brexit zal Londen dus uit het akkoord stappen. "Dit is een eerste historische stap naar een nieuw nationale visbeleid nu we uit de Europese Unie stappen", verklaarde Michael Gove, minister van Milieu. "Dit betekent dat we voor de eerste keer in 50 jaar zullen kunnen beslissen wie toegang krijgt tot onze wateren."

Het akkoord van 1964, nog voor de Britse toetreding tot de EU in 1973, laat vissers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Duitsland, Ierland en Nederland toe te vissen in de zone tussen 6 en 12 nautische mijl voor elkaars kusten. Het akkoord gaat verder dan de Europese regels, waarbij dit pas mogelijk is vanaf 12 nautische mijl.

Twee jaar onderhandelen

Door het akkoord op te zeggen, kunnen vissers uit de vijf andere landen dus niet meer vissen in die zone voor de Britse kust. Anderzijds verliezen de Britse vissers dat recht voor de kust van de vijf andere landen. Will McCallum van Greenpeace UK hekelde reeds de maatregel bij de Britse omroep BBC. Die alleen zal de problemen van de Britse visserij niet oplossen, klinkt het onder meer. "Een beetje ophef over niets", klinkt het ook, omdat er net als bij de brexit eerst twee jaar aan onderhandelingen nodig is.