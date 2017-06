Britten jagen illegaal met windhonden in de polders

In het Verenigd Koninkrijk was 'hare coursing', zoals het fenomeen er heet, lange tijd legaal. Toen de autoriteiten twaalf jaar geleden merkten dat er grof geld werd ingezet op het aantal hazen dat een windhond in een bepaalde tijd kan vangen, werd de sport echter verboden. De jagers verhuisden hun lucratieve activiteit naar het Europese vasteland. Naast de Vlaamse polders zouden ze ook erg actief zijn in Noord-Frankrijk en Nederland.

Volgens de Koninklijke jachtvereniging Sint-Hubertus opereren de Britten in bendes, "hoofdzakelijk in open polders, zonder prikkeldraad en nieuwsgierige buurtbewoners", luidt het. "Een viertal personen duikt het veld in en schrikt de hazen op. Wanneer die gaan rennen, worden de windhonden gelost. Na een korte achtervolging bijten ze de hazen dood". De jacht wordt gefilmd en doorgespeeld aan de gokkers in het Verenigd Koninkrijk, die grof geld hebben ingezet op de hond die volgens hen als eerste een haas zal pakken.

De jachtvereniging krijgt naar eigen zeggen steeds meer meldingen over het fenomeen binnen, en roept op om meteen de politie te verwittigen wanneer ze een wagen met Britse nummerplaat langs een veld zien staan. De politiezone Meetjesland heeft enkele maanden geleden al drie illegale jagers gevat na een tip van een alerte burger.