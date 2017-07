Britten palmen de markt van Ieper in

Met man en macht werkt de Britse televisie er aan de opbouw van de locatie waar dit weekend de herdenkingen van de Derde Slag bij Ieper plaatsvindt. Televisiezenders van over heel de wereld zullen alles live uitzenden. Op de Ieperse Grote Markt wordt straks het verhaal verteld van vier jaar oorlog langs de Ieperboog. Dat gebeurt met poëzie, kooroptredens en een evocatie met Helen Mirren en Geike Arnaert in een hoofdrol.

De BBC spreekt van een grote uitdaging terwijl de Britten toch wel wat gewoon zijn. "Het is de eerste keer dat we projecteren op zo’n groot gebouw als de Lakenhalle", zegt producer Claire Popplewell. "We deden ook het huwelijk van William en Kate, het diamanten jubileum van de Queen en al haar verjaardagen. En dit evenement past in dit rijtje".

De Britten streken met zo’n duizend man neer. Naast het BBC personeel is er nog een uitgebreide delegatie van de Britse overheid want zij organiseren de herdenkingsplechtigheden in Ieper en op Tyne Cot Cemetry in Passendale. Zowel het Britse als Belgische koningshuis worden verwacht.