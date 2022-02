Britten vanaf vrijdag weer welkom zonder coronavereisten

Britse toeristen mogen vanaf morgen ons land binnen op eenvoudig vertoon van hun covidsafeticket. Ook een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat volstaan.

Ze moeten zich dus niet meer laten testen of in quarantaine gaan. En daar zijn ze ook in het Talbot House in Poperinge erg blij mee.

Simon Louagie (Talbot House Poperinge):"

Het is een Brits huis. Het is heel bijzonder dat we hen terughebben. Dat heeft een enorme financiële impact. De helft van ons publiek woont aan de andere kant van het Kanaal, of de oceaan. Het is leuk en goed voor het moraal om opnieuw Engels te horen, om thee uit te schenken, en om weer vertrokken te zijn. Het is weer zoals vroeger, zoals het hoort eigenlijk."

Ook vandaag waren er al enkele schaarse Britten in Talbot House. David Garret kwam vandaag langs, voor 48 uur: "

Ik heb het gemist. Ik heb hier vrienden, en mijn grootoom is hier gesneuveld in 1915. Zijn naam staat op de Menenpoort, en ik kom hem respect betuigen. Wij hebben vrienden hier. We genieten van de Belgische mensen, het eten, en het Belgische bier natuurlijk."