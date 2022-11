De Britten vinden de weg terug naar Ieper. Er waren opvallend meer Britse bezoekers om de Wapenstilstand viering bij te wonen. En dat viel ook op aan het thee standje op de Ieperse Grote Markt. Daar trakteerde TOC H iedereen op een echte Britse cup of tea.

TOC H is een sociaal geëngageerde vereniging die ontstond in het Talbot House. TOC H-leden schonken de hele ochtend gratis thee uit in Ieper. Daarmee wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen om op Wapenstilstand thee uit te delen.

In Talbot House staat trouwens altijd de ketel op het vuur voor de bezoekers Want een Brit kan zijn “ cup of tea niet missen.

Onze reporter dronk een thee'tje mee.