De broeierij uit Tielt die in opspraak is gekomen nadat Animal Rights beelden verspreidde van dierenmishandeling, zegt dat die beelden gemanipuleerd zijn.

Volgens de zaakvoerder heeft de man die alles undercover filmde, zelf de kuikens verdronken of de nek gebroken. "Wij doen zoiets hier niet," zegt ze. "Alle ongeschikte dieren worden pijnloos vergast. We bestaan 45 jaar en we worden geregeld gecontroleerd."

Nog volgens de zaakvoerder heeft de man van Animal Rights amper 10 dagen op het bedrijf gewerkt, in augustus vorig jaar.