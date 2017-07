Broer Syriëstrijder krijgt twee jaar effectief voor hulp

De broer van Syriëstrijder Olivier Calebout uit Kortrijk is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief.

Volgens de rechtbank is het bewezen dat hij zijn broer financieel en logistiek gesteund heeft terwijl zijn broer samen met twee kompanen naar Syrië trok om er te vechten. Die laatste wordt gezien als de ronselaar van Syriëstrijders in West-Vlaanderen.

Zijn jongere broer schreef hij drie keer geld over naar Olivier, goed voor een bedrag van 3.000 euro. “De beklaagde maakte op vraag van zijn broer ook e-mailadressen en Facebookpagina's aan voor andere strijders”, zei federaal procureur Wenke Roggen. Hij zou ook geholpen hebben om anderen te rekruteren. Eind november 2015 werd hij in de boeien geslagen. Drie maanden later kwam hij vrij, maar intussen zit hij opnieuw achter de tralies omdat hij zijn voorwaarden schond door drugs te gebruiken.