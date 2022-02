Broer van Zara Rutherford wil met solovlucht wereldrecord breken

Mack wil hiermee het wereldrecord verbreken en zo de jongste mannelijke piloot worden die de wereld heeft rondgevlogen. Momenteel is dit record in handen van de 18-jarige Brit Travis Ludlow.

"Onbeschrijfelijk gevoel"

Dezelfde titel maar dan voor de vrouwen, staat sinds enkele weken geleden op naam van Macks 19-jarige zus Zara.

(Lees verder onder de foto.)

Mack haalde in 2020 zijn vliegbrevet toen hij vijftien jaar was en heeft er ondertussen al heel wat vlieguren opzitten. Samen met zijn vader ondernam hij bijvoorbeeld twee trans-Atlantische oversteken. Ook de moeder van Mack en Zara is pilote. Volgens Mack droomde hij er al van om piloot te worden sinds hij drie jaar was. "Het is gewoon onbeschrijflijk, ik heb er altijd al van gehouden", reageerde de jonge piloot. Hij zal in de lente beginnen aan zijn solovlucht en zal - in tegenstelling tot zijn zus - van oost naar west reizen en meer tussenstops in Afrika maken.

Bekijk hier de landing van Zara