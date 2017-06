Zij werden vorig jaar verkozen tot Belgische onderneming van het jaar en nemen het op tegen een zestigtal ondernemers uit alle werelddelen. Vyncke bouwt industriële installaties die biomassa-afvalstromen omzetten in groene energie. In de vestiging van Harelbeke werken zowat 100 mensen, wereldwijd zijn dat er ruim 300. Het bedrijf is intussen in een negental landen actief. Voor de broers Vyncke is het een hele eer om in zo’n internationaal topgezelschap te zitten.