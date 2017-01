Er is weer kans op gladheid op de weg vanochtend, vooral in het zuiden van de provincie.

Behalve aan de kuststreek is het door de regen uitkijken op de weg door de bevroren ondergrond. Vooral op landelijke en secundaire wegen, maar ook op parkeerterreinen. In het zuiden zijn ar verschillende ongevalletjes gebeurd. Onder meer in Moorslede en Rollegem, Kortrijk en Roeselare. Maar ook in Oedelem, hoger in het noorden. Daarbij zijn enkele lichtgewonden gevallen, maar er is vooral blikschade.

Tegen het einde van de week is het afgelopen met de nachtvorst.