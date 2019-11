Brokkenpiloot geeft zich dan toch aan na vluchtmisdrijf

De Franse bestuurder die gisterenavond in Westouter betrokken was bij een zwaar ongeval, heeft zichzelf aangegeven. Daarbij werd een gezin met twee kinderen gewond afgevoerd.

De hulpdiensten moesten zaterdagavond, even voor 19 uur, uitrukken naar de Poperingestraat in de Heuvellandse deelgemeente Westouter voor een ongeval tussen twee wagens ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Pietersstraat.

Er was een aanrijding gebeurd tussen een witte BMW met Franse nummerplaat en een SEAT, die in een veld belandde. In de SEAT zat een gezin uit Poperinge: ouders K. D. (43) en C. V. (39) en hun zonen van 14 en 9 jaar. De brandweer moest hen uit het wrak bevrijden.

Ze werden allen met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Enkel de moeder raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De Franse BMW was leeg, want de bestuurder vluchtte weg vlak na het ongeval, maar meldde zich ondertussen bij de politie.

Wellicht gaat het om een persoon uit Godewaarsvelde, een Franse gemeente die grenst aan Poperinge. De Poperingestraat bleef een tijdje afgesloten voor alle verkeer, terwijl de brandweer de weg reinigde en de politie de nodige vaststellingen deed.