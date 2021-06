Brood bakken in de ruimte, kan het straks?

Het SpaceBakery-project is een onderzoeksproject tussen zeven partners, waarvan Urban Crop Solutions de leidende onderzoekspartner is. Het doel van het consortium is om een nieuwe generatie broodproducten te ontwikkelen die geschikt zijn om te kweken in de ruimte en zelfs van nut kunnen zijn voor een lang verblijf van kolonisten op Mars.

Maarten Vandecruys, CTO en medeoprichter van Urban Crop Solutions: “Onze aanpak om samen te werken met ambitieuze wereldwijde industriële groepen en onderzoeksinstellingen voor gecontroleerde oplossingen voor binnenkweek loont eindelijk. We hebben het gevoel dat we voorop lopen met onze technologie, producten en diensten in de snel opkomende stadslandbouwsector – of het nu in de ruimte, in steden, aan de oppervlakte of eronder is."

Urban Crop Solutions heeft de afgelopen zes jaar meer dan 220 plantengroeirecepten ontwikkeld in zijn onderzoekscentrum in Waregem. Er lopen meer dan 25 projecten wereldwijd. Haar boerderijen worden zowel voor commerciële als voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.