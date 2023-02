Broodzakken over heel Vlaanderen vragen aandacht voor jonge boeren

"Slechts 10 procent van de boeren is jonger dan 40 jaar", zegt Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van Groene Kring. "Maar het is wel die 10 procent die zal zorgen voor ons brood van morgen. Die jonge boeren moeten we koesteren, stimuleren, ondersteunen en perspectief geven. Anders stappen ze niet in en vragen we ons morgen af waar de boeren gebleven zijn." Jonge boeren hebben het gevoel dat de beleidsmakers geen rekening houden met hun behoeften en noden, stelt Groene Kring. De organisatie verwijst naar actuele dossiers zoals het stikstofbeleid, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het mestactieplan.

WIE ZORGT VOOR BROOD VAN MORGEN?

"Door het huidige beleid dreigt er een leegloop in de Vlaamse landbouw, en dat heeft grote gevolgen voor ons brood van morgen", zegt de organisatie. Woensdagochtend voerden landbouwers van Groene Kring nog actie aan de ambtswoning van minister-president Jan Jambon. Samen met de Boerenbond en Ferm rolden ze symbolisch een grote groene mat uit, met daarop de boodschap '20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen'. De bezwaarschriften zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek van het stikstofakkoord van de Vlaamse regering