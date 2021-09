'Brother In Arms Memorial' bijna klaar na 15 jaar

In Zonnebeke leggen ze de laatste hand aan het “Brothers In Arms Memorial “. Bij werken in de buurt van het monument werden jaren geleden de stoffelijke resten van Australische soldaten gevonden.

De broers sneuvelden in 1917 tijdens de slag om het Polygoonbos. Eén van hen was John Hunter die toen door zijn jongere Jim broer op het slagveld werd begraven. Dat was voor amateur archeoloog Johan Vandewalle, die bij de opgravingen betrokken was, de aanleiding om zijn 'Brothers in Arms'-project te starten.

"Mooiste cadeau dat we ons konden voorstellen"

Het memorial herinnert aan alle broers die samen streden in WO I. Blikvanger is de Dire Straits-songtekst van “ Brothers In Arms”, gebeiteld in Belgisch blauwsteen. Het is nu nog wachten op het bronzen beeld van het broederpaar John en Jim dat de voorlopige stalen beeltenis zal vervangen als symbool voor alle gevallen broers. En dan is het memorial af.

"Wij zijn nu bezig met de laatste fases na vijftien jaar," zegt Johan Vandewalle.

"We hebben toch een lange weg moeten afleggen met de milde steun van een Australiër die het beeld heeft betaald. Dat was de mooiste cadeau dat we ons konden voorstellen. Anders was het bij het stalen beeld gebleven. Nu is het een bronzen beeld van een flink volume. Het is ook gebaseerd op het terrein wan dit is hier een halve ha groot."