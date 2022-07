Brouwerij De Brabandere in Bavikhove, bij Harelbeke, stopt met de productie van het merk Bon-Val, van het water en de limonades. De Brabandere is vooral gekend van de bieren Bavik en Kwaremont.

Al meer dan vijftig jaar is Bon-Val een vaste waarde in de productielijn van De Brabandere. Ook de laatste jaren waren de verkoopcijfers nog goed, maar de brouwerij wil zich focussen op de uitbreiding van haar bieren. "We zitten aan onze maximumcapaciteit, dus moeten we iets anders opgeven."

Enkel nog de cola op vat van het merk zal nog geproduceerd worden.