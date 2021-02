Het is een combinatie van fruitig, donker bier van hoge gisting en licht-zurig bier van spontane gisting, 18 maanden gerijpt op eikenhouten vaten. LeFort Sour Oaked is een Limited Edition bier dat in beperkte oplage afgevuld is in 75cl flessen. Er werden in totaal slechts 19.000 flessen gebrouwen. Het bier is vanaf 27 januari beschikbaar.

Brouwerij Omer Vander Ghinste is al 129 jaar bedreven in het brouwen en blenden van foederbier. Ze is bekend van onder meer Omer, LeFort en Kriek Max.