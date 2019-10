Brouwerij Vanhonsebrouck werpt zich op duurzame blikjes

Het aluminium van het bierblik kan zo goed als een oneindig aantal keren hergebruikt worden. Zelfs de wikkel rond het blikje gaat niet verloren. "Je kan het blik en de wikkel volledig gaan scheiden van elkaar. Dat is een nieuwigheid. We hebben daar een rits aan voorzien", zegt Xavier Vanhonsebrouck. Bij het recycleren wordt het blik er uit gehaald en dat vindt je zestig dagen later gerecycleerd in de winkelrekken. Het wegwerpplastic als verpakking rond de bierblikken wordt vervangen door milieuvriendelijke papieren dozen.

Minder vrachtwagens en CO2-uitstoot

Ook het biertransport zelf laat dankzij de nieuwe blikkenlijn een kleinere voetdruk na. "Een fles weegt 45 % meer en je kan ook meer laden op een truck. Je moet geen leeggoed terughalen en een blik - eenmaal geconsumeerd- gaat gewoon de PMD zak in. Als we één lading blikken aanleveren dan maakt dat een verschil van twee vrachtwagens. Met flessen heb je er drie nodig.

De West-Vlaamse brouwer investeerde 4 miljoen euro in de nieuwe blikkenlijn en de duurzame aanpak van bier in blik. Maar de glazen flessen verdwijnen niet. "Het is gewoon een nieuwe markt die zich aanbiedt en waar wij gaan op inspelen. Gezien wij de eerste brouwerij zijn in België die beschikken over zo’n blikkenlijn denk ik dat we daardoor toch zeker drie jaar voorsprong hebben".