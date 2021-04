Brouwerijen draaien op volle toeren

Brouwerijen zijn weer volop aan het brouwen om klaar te zijn voor de heropening van de terrassen op 8 mei. Bij Omer Vander Ghinste in Bellegem draait de productie terug op volle toeren om alle cafés over drie weken van bier te voorzien.

'We zijn alle leidingen gaan kuisen en we hebben al het oude bier al vervangen. Nu zijn we natuurlijk volop aan het brouwen. Bockor Pils neemt vijf weken in beslag, Omer acht weken. Van Bockor Pils hadden we een lage stock omdat we niet leverden aan de cafés. Van Omers hebben we dan weer altijd voldoende stock gehad omdat we zijn blijven leveren aan de winkels', aldus Wim De Weghe, marketingdirecteur bij Omer Vander Ghinste.

Ook logistiek breken drukke tijden aan: de brouwer moet zo maar eventjes 250 horecazaken bevoorraden. Zo levert de brouwerij al de eerste vaten en bakken in ’t Fonteintje in hartje Kortrijk. De bazin van de bruine kroeg weet dat haar klanten grote dorst zullen hebben op 8 mei. Ze slaat dan ook een stevige voorraad in.