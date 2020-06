Brouwerijsite omgebouwd tot kinderboerderij

In Reningelst, is de mouttoren van de brouwerij Sint-Joris helemaal gerenoveerd. Het is het sluitstuk van een jarenlange renovatie van de site die ruim 40 jaar geleden is beschermd. In de vroegere brouwerij is er nu de kinderbrouwerij waar vooral gezinnen met kinderen heel wat kunnen beleven....

Er opent nu een tentoonstelling over hoe kinderen de tijd na de Eerste Wereldoorlog beleefden in het dorp en op de mouttoren kun je genieten van prachtig uitzicht.

De mouttoren is het pronkstuk van de hele renovatie van de brouwerijsite. Die is gebouwd in 1913 en overleefde de Eerste Wereldoorlog. Zo’n 60 jaar geleden sloten de deuren en ging alles in verval. Na vijf jaar renovatie is de uitkijk op toren nu een echte belevenis en een extra troef voor de kinderboerderij.

Vanaf zaterdag opent hier ook de tentoonstelling ‘Kinderen in de wederopbouw’ in het kader van Feniks2020. Kinderen van nu vertellen verhalen van net na de oorlog. Het gaat zo over een meisje die haar vader pas na de oorlog ziet. Of een kind dat een hand verliest bij het spelen met munitie. Of ook nog een bastaardkind van een Chinees.

Voor kinderen is er trouwens vanaf zondag Feniks Interim. Dan zijn er tal van activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen, themawandelingen en uitkijkpunten over de heropbouw van 100 jaar geleden.