"Brug aan eind A19 kan nog gebruikt worden"

Dat heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) uit Ieper vernomen van minister van mobiliteit Ben Weyts. De A19 eindigt in Ieper, maar oorspronkelijk was een doortrekking tot in Veurne gepland. Omdat die doortrekking nog niet gerealiseerd werd, is de brug over de Noorderring (N38) in Ieper nooit in gebruik genomen. “Het viaduct veroverde zo zelfs een plaats in de lijst van grote nutteloze bouwwerken in België op Wikipedia”, licht Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe toe. “In al die jaren werd ook slechts één herstellingswerk uitgevoerd.

Actualisatiestudie

Volgens minister Weyts kan het viaduct wel degelijk nog in gebruik genomen worden, mits een aantal onderhouds- en/of herstellingswerken. Talpe, die al jaren de slechte verbinding tussen Ieper en de westkust hekelt, reageerde tevreden op het antwoord van de minister: “In het kader van de actualisatiestudie van de Vlaamse overheid, waarbij alle modellen voor de aanpak van de missing link tussen Ieper en Veurne opnieuw bestudeerd worden, is het goed nieuws dat het viaduct nog gebruikt kan worden. De brug belichaamt immers de doortrekking van de A19 naar de kust, wat oorspronkelijk ook de bedoeling was".