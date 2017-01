In Wervik is de brug over de Leie nu effectief afgesloten. Volgende week verdwijnt ze, en maakt ze plaats voor een nieuwe.

Die nieuwe brug zal hoger zijn, waardoor grotere schepen over de Leie kunnen. Met het sluiten van de brug moet je nu een omleiding volgen van en naar Frankrijk, via Menen of Komen. Het laatste weekend van de maand wordt de brug dan afgebroken. Over vier maanden zou de nieuwe brug opengaan, en Wervik weer verbinden met Frankrijk.