Brugge 2035: app om toeristenstroom te leiden

Om de groeiende stroom toeristen in de toekomst in Brugge in goeie banen te leiden hebben Vivesstudenten een nieuwe app ontwikkeld. Dat is één van de drie projecten van Brugge 2035.

Een groepje eindejaarsstudenten heeft hun ideeën voorgesteld om van Brugge in de verre toekomst een smart-city te maken.

Toeristenstroom in goede banen

Wish Smartup moet voorkomen dat Bruggelingen in pakweg 2035 helemaal onder de voet worden gelopen door de miljoenen toeristen. Een groepje Vives studenten staken de koppen bij elkaar en het resultaat is een app die de massa toeristen evenwichtig verdeelt over de verschillende bezienswaardigheden.

"Augmented reality is eigenlijk een technologie waarbij we een soort hologram gaan projecteren op de stad en daarmee gaan we de massa ook gaan leiden door de stad. Dat is een techniek die in de toekomst heel zwaar zal opkomen. Dat is nu al bezig", zegt Remi Vermeersch, student aan Vives.

Sociaal contact bevorderen

Dat is één van de uitdagingen van Honours Degree waarbij excellente laatstejaarsstudenten extra op de rooster worden gelegd. Net zoals zorgen dat kinderen ook in de toekomst met elkaar blijven spelen. "Wij merken dat kinderen thuis de nieuwste technologie uittesten en wij willen kinderen naar buiten brengen door die nieuwe zaken buiten in het straatbeeld te gaan zetten. Zo kunnen ze die samen gaan uit proberen en zijn er weer authentieke contacten", zegt Vivesstudente Silken Moyaert.

Met het project 'Zeebrugge boven water' willen de studenten het sociaal contact in de kustgemeente nieuw leven inblazen. Via een interactief hologram blijven de Zeebruggenaren op de hoogte van wat er allemaal in hun buurt reilt en zeilt.

Het Brugse stadsbestuur is alvast opgetogen over de frisse ideeën voor een leefbaar Brugge anno 2035.