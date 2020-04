Brugge in 360° virtueel te ontdekken

Het bedrijf Poppr bracht afgelopen maanden de Brugse binnenstad in kaart en het resultaat daarvan is nu te vinden op het indrukwekkende platform virtualbruges.com. Bezoekers krijgen op dit platform levendige beelden te zien van een aantal toppers uit het Brugse cultuurhistorische patrimonium. Ook het museale aanbod kun je virtueel bezoeken met zowel exterieur- als interieurbeelden van het Groeningemuseum, Sint-Janshospitaal en Gruuthusemuseum.

Uitstekende timing

“Dit platform speelt perfect in op de vraag naar virtuele cultuurbeleving in deze tijden. Het is een heel democratisch alternatief bovendien, want het biedt een volledig gratis zicht op een deel van de anders betalende collectie,” zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Een betere timing kon dit project zich niet wensen. Net nu het coronavirus Brugge afsluit van de rest van de wereld, vormt dit voor veel bezoekers uit binnen- en buitenland een heel mooi alternatief om onze stad vanop veilige afstand te (her)ontdekken,” zegt schepen van Toerisme Philip Pierins.