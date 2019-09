Brugge 3de vriendelijkste stad ter wereld

In een poll vroeg reiswebsite Big 7 Travel 1,5 miljoen online volgers naar de vriendelijkste stad voor toeristen in Europa en wereldwijd. Brugge staat zowel op wereldvlak als op Europees vlak in de top 3.

In de poll ‘The friendliest cities in the world 2019’ stemde het publiek Brugge naar een 3de plaats. Op 1 en 2 staan respectievelijk Vancouver (Canada) en Kuala Lumpur (Maleisië). Brugge gaat steden als Montreal, Stockholm, Kopenhagen, Hamburg en Glasgow en tal van Europese hoofdsteden vooraf. In de top 50 staat geen enkele andere Belgische stad. In de polls werd onder meer rekening gehouden met hoe gemakkelijk het is om zich in de stad te verplaatsen, de bereidheid van inwoners om de weg te wijzen aan toeristen en het maken van beste vrienden in een lokale bar.

'Pluim op de hoed van alle Bruggelingen'

Burgemeester Dirk De fauw: “Dat bezoekers van over de hele wereld zich bijzonder welkom voelen in onze stad komt niet als een verrassing. In het kunststedenonderzoek van 2018 gaven bezoekers Brugge al de hoogste score (8.68) van alle kunststeden voor vriendelijkheid en gastvrijheid van de bevolking.” Schepen van Toerisme Philip Pierins vult aan: “Deze nieuwe topscore is een pluim op de hoed van alle Bruggelingen. Want blije bewoners zorgen voor blije bezoekers.”