Brugge bevraagt jeugd via game 'Bruggebaas'

De stad lanceert het project 'Bruggebaas' waarbij het kinderen en jongeren bevraagt over het beleid aan de hand van een spelletje. Hoe mag het Brugge van de toekomst er voor hen uit zien bijvoorbeeld? Leerlingen van Freneitschool De Boomhut in Sint-Andries testen het spelletje uit.

Maar zal er ook naar de resultaten geluisterd worden? Mathijs Goderis, schepen van Jeugd Brugge: "Dat is zeker en vast de bedoeling. We willen echt de input uit die bevraging meenemen in de volgende beleidskeuzes. We willen die input zelfs meenemen naar de volgende legislatuur toe. Dit past eigenlijk in het kader van Brugge als kindvriendelijke stad. We zijn dit jaar vijf jaar kindvriendelijke stad en we willen dus eigenlijk een tandje bijsteken en structureel de kinderen en jongeren in Brugge een stem geven door middel van dit project." (lees verder onder de foto)

Jaarlijks herhalen

25 Brugse scholen nemen al deel aan Bruggebaas. De stad hoopt om dit in elke basisschool en secundaire school te kunnen doen. "De bedoeling is dat we dit jaarlijks gaan herhalen zodat we niet enkel de evoluties en de tendensen kunnen meten maar dat we eigenlijk ook effecten kunnen meten. Want binnen zes jaar zien we deze leerlingen terug in het zesde middelbaar. Dan leggen zij opnieuw de bevraging af en zo kunnen wij zelfs zien hoe deze generatie denkt over de stad."