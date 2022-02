"Brugge blijft blind": klimaatactie aan standbeeld op Markt

Het gaat om een actie tegen het klimaatplan van Brugge dat vanavond op de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

"Maar dat is een gemiste kans", zeggen de Grootouders Voor Het Klimaat die de actie hebben opgezet. "We vinden het plan inhoudelijk wel goed maar we stellen ons vragen bij de concrete uitwerking. Er is dringend actie nodig. We hoeven niet te wachten op de volgende legislatuur".

Met de hulp van enkele bergbeklimmers is het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck beklommen. Ze kregen een blinddoek op en er zijn ook spandoeken opgehangen.