Het gebouw zal meteen het hoogste van de stad zijn en komt net naast de sluis van het kanaal naar Zeebrugge. De stad is nu klaar met de studie. Het is aan de projectontwikkelaars om de plannen verder vorm te geven.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Deman is stellig: "Het is de bedoeling om een heel nieuw stuk Brugge te ontwikkelen. We gaan in de lucht met wonen, handel en kantoren." De stad voorziet ook ruimte voor jonge creatievelingen.