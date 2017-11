Brugge breidt winteropvang voor thuislozen uit

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “In de Havenstraat bieden we het hele jaar door gratis opvang volgens het bed-bad-brood principe. De nachtopvang beschikt over 10 bedden die permanent bezet zijn. Door de koude buitentemperatuur vergroten we de capaciteit nu naar 18 bedden en dit blijft zo gedurende de hele winter.”

Stopnachten

Wie in aanmerking wil komen voor een slaapplaats, moet tijdig registreren. Dat kan de dag zelf op het gratis nummer 0800 200 09. Wie er wil overnachten kan dat tijdens vijf op acht nachten. De andere drie nachten moet men zoeken naar een andere oplossing. "Zo proberen we iedereen die er nood aan heeft, de kans te geven om hier gebruik te maken van onderdak, degelijk sanitair en een verse maaltijd,” zegt de voorzitter. Bij vriestemperaturen of zeer slechte weeromstandigheden vallen de zogenaamde stopnachten even weg.

Naast ‘bed, bad en brood’ wil de nachtopvang bezoekers bovendien de weg wijzen naar opvolging en begeleiding. Vorige winter maakten 143 unieke personen gebruik van de winteropvang.