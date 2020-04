Die zogenaamde babbelbuddy bellen met of schrijven brieven naar mensen die hier nood aan hebben in deze eenzame tijd. Het initiatief maakt deel uit van het project Vierkant tegen Eenzaamheid. Vrijwilligers bellen alle 85 plussers om te kijken of ze extra bescherming en steun nodig hebben. En nu helpen ze ook mensen die nood hebben aan een gesprek door in te zetten op babbelbuddy’s.