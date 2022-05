Brugge digitaliseert boeken en partituren van Stedelijk Conservatorium

Brugge gaat de collectie van 30.000 boeken en partituren van het Stedelijk Conservatorium inventariseren en digitaliseren. Zo kan iedereen alles raadplegen via de website van de bibliotheek.

De bibliotheekcollectie is de afgelopen 175 jaar uitgebouwd tot een collectie van zo'n 30.000 partituren, naslagwerken en historisch waardevol erfgoed. De boeken van het Stedelijk Conservatorium krijgen een plek in bibliotheek de Biekorf, het Stadsarchief en het Conservatorium.

Alles rond muziek zal je terugvinden in de Biekorf. "Wie een specifieke zoektocht onderneemt naar vakspecifiek materiaal moet dat binnen de muren van het Stedelijk Conservatorium kunnen doen", zegt schepen van Onderwijs Jasper Pillen. Wie zich dan weer wil verdiepen in het historisch erfgoed kan terecht bij de Biekorf of het Stadsarchief.

Online zal je alles kunnen inkijken via de website van de bibliotheek.