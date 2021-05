Brugge digitaliseert middeleeuwse abdijmanuscripten

De Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Ten Duinen in Brugge en het Bisdom Gent werken samen aan een ambitieus project rond hun middeleeuwse monastieke manuscripten.

Mmmonk is een nieuw internetplatform waarbij ze de manuscripten uit hun abdijen ter beschikking willen stellen aan het grote publiek. Het gaat om unieke oude handschriften en digitale beelden, uit de zevende tot de dertiende eeuw. Het digitaliseren van de manuscripten is nog volop bezig. Van de Brugse collecties zijn momenteel al 400 manuscripten, goed voor 150.000 pagina’s, gedigitaliseerd. Een waar monnikenwerk dat gebeurt door een gespecialiseerde firma. Met de ingebouwde viewer kan je tot in de kleinste details inzoomen. Meer info vind je hier