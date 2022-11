Brugge dimt straatlichten in binnenstad met helft

Zeventig procent van de straatverlichting in de Brugse binnenstad is via energiezuinige LED-lampen. Maar om het nog zuiniger te maken dimt de stad de straatlichten tussen half twaalf 's ochtends en half zes 's avonds. Ook in de deelgemeenten neemt Brugge maatregelen: tussen elf 's avonds en vijf 's ochtends gaat de straatverlichting helemaal uit. "Doordat de binnenstad al zo 'verled' is volstaat het de straatlichten te dimmen. Met de oude straatverlichting was dat niet mogelijk geweest," zegt schepen Mercedes Van Volcem.

"We hebben al steekproeven gedaan en daaruit blijkt dat de Bruggeling het dimmen van de lampen niet hebben opgemerkt," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Niet overal gaan we trouwens dimmen: in de uitgaansbuurt en de twee hoofdwinkelassen blijven de lichten 's nachts op honderd procent branden."

De stad gaat samen met Fluvius de situatie wel nauwgezet evalueren, belooft Van Volcem: "Als er dan bijstellingen moeten gebeuren, kan dat snel."

