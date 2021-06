Brugge is een nieuwe vrachtwagenparking rijker

Bij de aanleg is rekening gehouden met de omwonenden. Vandaag zijn ook de werken begonnen voor een nieuwe randparking voor auto’s. Voor beide parkings samen gaat het om een investering van 900.000 euro.

De nieuwe vrachtwagenparking moet de leefbaarheid in de buurt verbeteren. De parkeerplaatsen liggen ver genoeg om geen geluidshinder te veroorzaken en het is er ook verkeersveiliger. Intussen komt er ook nog een nieuwe randparking met 122 parkeerplaatsen. Die moet tegen de zomer klaar zijn. Er zijn ook een aantal laadpalen voor elektrische wagens voorzien en parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. De nieuwe gratis randparking ligt in het noorden van de stad en is vlot bereikbaar met fiets of met openbaar vervoer.