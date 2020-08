Brugge eert Simon Stevin met boek en expo

Precies 400 jaar geleden is de wetenschapper overleden, in Den Haag. Maar hij is geboren in Brugge in 1548 en heeft zich ook altijd Bruggeling gevoeld. Dat komt duidelijk naar voor in een nieuw boek over de wetenschapper en een tentoonstelling in het stadsarchief. Die expo gaat overmorgen open en loopt tot en met 29 november.

Stevin bleef tot zijn 35ste in Brugge wonen en ging daarna in Nederland wonen en werken. Door kenners wordt Simon Stevin wel eens de Leonardo da Vinci van de lage landen genoemd, hij heeft veel betekend voor wiskunde en wetenschappen. De dertien werken die hij geschreven heeft zijn dan ook de blikvangers van de tentoonstelling.