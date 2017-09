Brugge en Voka blij met goedkeuring GRUP Brugge

Het stadsbestuur, bij monde van burgemeester Renaat Landuyt, is bijzonder tevreden met deze beslissing: “Deze legislatuur hebben we alles in het werk gesteld om dit dossier uit het slop te trekken. Om het in voetbaltermen uit te drukken: als stadsbestuur hebben we de voorbije jaren verschillende doelgerichte voorzetten gegeven. We zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse regering de bal vandaag binnenkopt.”

De Stad hoopt dat de vooropgestelde timing kan nageleefd worden. Burgemeester Renaat Landuyt: “Dit is het resultaat van samenwerking tussen de Vlaamse regering, het middenveld en het Brugs stadsbestuur. Samenwerking werkt ook in ingewikkelde procedures. Het is altijd onze doelstelling om tijdens deze legislatuur het dossier procedureel rond te krijgen voor een nieuwe, moderne voetbalaccommodatie voor Club Brugge. Zo gaan de sterke merken Brugge en Club Brugge samen een mooie toekomst tegemoet.”

Voor Brugge brengt de goedkeuring van het GRUP veel meer met zich mee. Burgemeester Renaat Landuyt: “Naast het stadiondossier, biedt het ook concrete toekomstperspectieven voor heel wat andere deelgebieden die in het GRUP aan bod komen zoals bijvoorbeeld Chartreuse en De Spie. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook op het vlak van lokale en regionale bedrijvigheid belangrijke stappen voorwaarts zetten.”

Voka

Indien de Raad van State deze beslissing goedkeurt, opent dit de weg naar de realisatie van vier nieuwe bedrijventerreinen in Brugge en omgeving, zegt Voka. Voka West-Vlaanderen reageert positief op deze beslissing. Regio Brugge heeft immers een grote nood aan deze bedrijventerreinen die zo de toekomstige welvaart in Noord-West-Vlaanderen blijven garanderen.

In het GRUP zijn acht deelgebieden opgenomen.