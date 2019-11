Brugge fietst voor verkeersveiligheid

Ruim 200 fietsers namen in Brugge deel aan de fietseling voor meer fietsveiligheid. Het VTM-programma Make Belgium Great Again, de Brugse Fietsersbond en Critical Mass bundelden de krachten om de politici wakker te schudden voor het grote probleem van fietsveiligheid.

De Brugse fietsersbond springt op de kar van de makers van Make Belgium Again. Zij confronteerden in hun programma vijf Vlaamse toppolitici met de ouders van verongelukte fietsers. Want er wordt nog steeds te weinig rekening gehouden met de zwakke weggebruiker als het op veiligheid en mobiliteit aankomt. Volgens de Brugse fietsersbond staan wij in Europa op de derde plaats wat fietsdoden betreft.

Minuut stilte

Vandaag werd ook stilgestaan bij de verkeersslachtoffers met één minuut stilte. De onveiligheid wordt nog altijd zwaar onderschat. Hoe veilig Brugge is voor fietsers testten de deelnemers van de actie tijdens een elf kilometer lange fietstocht in en rond de stad.